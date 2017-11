Cucinoterapia. Amare se stessi e gli altri con il cibo

Cucinare fa bene al corpo e all'anima. Cucinando mettiamo in gioco noi stessi, i nostri gusti, i nostri giudizi. Decidiamo che cosa cucinare per noi stessi o per un famigliare, per un amico. Cucinando veniamo in contatto con diverse culture, abbattiamo le barriere culturali. Cuciniamo per conoscere, per conoscerci. Cucinando stabiliamo complicità. Ci passiamo le ricette. Manipoliamo gli ingredienti, li curiamo, prestiamo attenzione alla loro cottura. Se ci pensiamo, cucinare è un atto d'amore verso noi stessi, ma anche verso gli altri, verso i nostri commensali che sono pronti a condividere con noi, mangiando, la gioia della tavola. Perché in tavola non c'è solo cibo. In tavola c'è la nostra creatività, la nostra inventiva, il nostro estro. C'è la nostra vita, insomma. Questo libro non è un ricettario, ma attraversando le sfumature del cucinare, in un viaggio dietro ai fornelli che ci parla di noi, da piccini e da grandi, l'autrice ci propone alcune ricette rappresentative che curano mente e cuore, e non ultimo, il palato! Un bel libro, un bel formato piccolo, preziosissimo, corredato da molte immagini davvero evocative della magia della cucina: fotografie d'epoca, quadri, pubblicità. Gli ingredienti necessari per apprezzare tutto questo? Amore per la cucina, per il cibo e… per la vita!