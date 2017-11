Cuore di cuoio

Fine anni '70, Taranto. Un gruppo di ragazzini, amici da sempre, con una forte passione: quella per il calcio. Giocano nel loro cortile, ogni occasione è buona per fare qualche tiro. Il pallone è la loro ragione di vita. Chiamano le ragazze con i nomi delle squadre di calcio, i calciatori sono i loro idoli, i modelli da seguire. A molti lettori queste scene sembreranno familiari. Un tuffo nell'infanzia e nell'adolescenza, quando si giocava tutto il giorno fino a tardi, finché qualcuno non avvisava che il pranzo era pronto. Il protagonista di questo libro è Camillo Marlo, ma tutti lo conoscono come Kroll, il difensore dell'Olanda: "Il pallone di cuoio bianco a pentagoni neri arriva dalle sue parti. Sembra un cuore. Marlo lo raccoglie, ne odora il grasso delle cuciture e l'essenza selvaggia del pellame, poi lo scaglia verso il centrocampo". Sogna l'amore, ma sogna anche il successo. E un giorno, tra calci, allenamenti, domeniche allo stadio, arriva la notizia: lo vogliono alla Juventus, presto lo esamineranno. Ansie, tensioni, felicità. Un mix di sentimenti e di emozioni. Ma i sogni a volte devono scendere a patti con la terra. E questo, un ragazzino non se lo aspetta. Un romanzo di formazione con il focus su un periodo così particolare, dove tutto è amplificato. Dove l'amore sembra quello che sarà per sempre. Dove le possibilità sono tutte occasioni uniche. I "compari" sembrano amici eterni. E la passione per il calcio è l'unica ragione di vita. Ma questo è anche il periodo dove le illusioni crollano e ci si rende conto che la vita non è sempre giusta, non mantiene sempre le sue promesse. Una scrittura molto realistica, costellata da tantissime frasi ed espressioni tarantine, che calano il lettore nel contesto e lo fanno sentire lì, tra questi ragazzini appassionati e affamati di vita. Che giocano a calcio, che sono orgogliosi del loro amico Kroll. Che calciando scoprono l'amore e la delusione. Ma non smettono di sognare. Appassionante, dolceamaro. Anche commovente.