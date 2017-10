Cuore e meditazione

Meditazione: basta la parola per evocare immagini esotiche e rarefatte di incensi, templi, mantra. E' una parola caratterizzata in senso religioso, buddhista o indù, o new-age. In poche parole, non fa per noi. Ci dimentichiamo invece, o forse non sappiamo, che la meditazione è un?arte antica come il mondo e quanto mai umana. Proviamo a sederci anche solo per cinque minuti senza far niente, e vediamo quanto riusciamo a stare con il nostro respiro, ad ascoltare, sentire, esplorare il respiro. In pochi minuti stiamo già pensando a quella telefonata che non abbiamo fatto, all?appuntamento della sera, o siamo travolti un pensiero ansioso o da una vecchia tristezza. Ci siamo abituati a questa incessante attività produttiva della mente e crediamo che sia giusto, anzi doveroso, essere sempre occupati a pensare, a ?sentire?, a fare o almeno a progettare qualcosa. E ci siamo dimenticati dell?altra parte, quella che nelle tradizione filosofiche orientali è ?il cuore? o la ?mente/cuore?. Attenzione, non si tratta di una superficiale denigrazione della nostra parte razionale. La nostra razionalità, la capacità di indagare e comprendere, è una delle doti più meravigliose della mente. Il problema è che l?occidente ha dimenticato di avere ?cuore? oltre che ?razionalità?, come dice il Dalai Lama. Cosa è, dunque, il cuore. Cuore è quella parte di noi che ci fa dire la parola giusta a un amico nei guai. Cuore è il sesto senso che ci avverte di un pericolo. Cuore è l?intuizione che ci fa comprendere la soluzione a un problema cui abbiamo tanto pensato, senza riuscire a venirne a capo. Cuore è la parte silenziosa, paziente, spaziosa della nostra mente, un tesoro che tutti abbiamo, ma che è stato travolto dalla parte razionale, programmatrice, pratica. Abbiamo solo bisogno di darle spazio, e vedremo che il nostro ?cuore? è sempre stato lì. Nella cultura occidentale questa parte intuitiva... Nella cultura occidentale questa parte intuitiva, non razionale, non giudicante della mente viene localizzata a livello del ?cuore?- un po? a sinistra dello sterno. In realtà il cuore non si trova esattamente lì, ma non importa. E allora, forse non è un caso che in occidente le malattie cardiovascolari siano la prima causa di morte: il nostro cuore ?dimenticato? cerca di farsi sentire. O meglio: lo stress che deriva dal fatto di non saperci mai fermare, di non essere capaci di accettare le persone e la realtà per quello che sono, questo essere perennemente in lotta con l?esistenza ha un prezzo alto. E? infatti noto da tempo il ruolo che lo ?stress? gioca in malattie come la cardiopatia ischemica, l?ipertensione arteriosa, e le malattie cardiovascolari in genere, accanto ai tradizionali ?fattori di rischio? (fumo, obesità, diabete, scarsa attività fisica..). Sappiamo da esperimenti scientifici ormai vecchi di vent?anni che tornare alla mente/cuore, sedersi a meditare, abbassa la pressione del sangue, riduce la frequenza cardiaca e l?attività nervosa detta ?simpatica? o adrenergica. La parola adrenalina è familiare a tutti ed evoca stress, ansia, agitazione, nervosismo: cose note a noi tutti. Forse possiamo provare a sederci e a ritornare al nostro cuore. Meditare non è solo per i buddhisti, gli alternativi e i romantici. E? per tutti. Ne abbiamo un disperato bisogno. Elena Salmoirago Laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in cardiologia. Pratica yoga e meditazione Insegna meditazione terapeutica alla LifeGate Clinica Olistica