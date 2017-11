Curare gli alberi

La prima operazione da effettuare è il controllo della parte inferiore del tronco (colletto), per estirpare le infestati cresciute a ridosso del tronco per un'area di almeno 10-15 cm. Quindi si controllerà il tronco per verificare la presenza di eventuali lesioni accidentali o di attacchi parassitari. Nel caso di tagli, scortecciature e di gravi abrasioni, sarà opportuno rifilare i bordi delle ferite con un coltello molto tagliente e disinfettare le cicatrici con una soluzione concentrata di propoli (soluzione idroalcolica al 10 %) e di ossicloruro di rame (soluzione al 50 %). Come ulteriore precauzione, le lesioni più gravi si possono trattare con un mastice cicatrizzante. Durante la pulizia del colletto e del tronco, particolare attenzione dev'essere posta all'individuazione dei fori di entrata del rodilegno rosso (Cossus cossus) e di quello giallo (Zeuzera pyrina), due pericolosi parassiti del legno, riconoscibili per la forma circolare e per la presenza di piccoli depositi di escrementi all'entrata delle gallerie. L'afide lanigero (Eriosoma lanigerum) invece può essere facilmente debellato con un'energica spazzolatura della corteccia. Molto efficace è anche la distribuzione di una pasta protettiva sui tronchi. Si tratta di una miscela che unisce la funzione protettiva a quella nutritiva e stimolante. Ecco la ricetta base: bentonite (argilla fine) 50%, letame ovino o bovino fresco 50% e acqua. La preparazione è molto semplice. Il letame, posto all'interno di un sacco di juta, si lascia macerare per tre giorni in un contenitore riempito con una quantità d'acqua, sufficiente a ricoprire lo stallatico. Nel liquido ottenuto si stempera la bentonite. La pasta non deve essere né eccessivamente fluida, né troppo compatta. La sua consistenza può essere corretta aggiungendo, a seconda dei casi, un'ulteriore quantità di acqua o di bentonite, fino ad ottenere l'adesività necessaria ad assicurare un'omogenea distribuzione con un grosso pennello. I più pigri possono ricorrere all'impiego di paste per tronchi già pronte per l'uso, in vendita nei garden center più forniti. Mimmo Tringale Direttore del mensile Aam Terra Nuova