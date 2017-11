Balbuzie e musicoterapia: curare la parola con la musica

LifeGate ha incontrato Enrico Caruso ideatore di un sistema per il trattamento delle balbuzie

Esiste uno stretto collegamento tra affettività e insorgenza dei sintomi inerenti la sfera del linguaggio. Lo sviluppo della competenza linguistica giunge a termine attorno ai 9/10 anni di età; nel corso della mia esperienza clinica ho verificato che i blocchi psicologici collegabili al normale fluire delle parole, si verificano quasi sempre in presenza di precisi indici:

un eccessivo tasso di ansia e di aggressività;

ritardi nell'acquisizione delle competenze motorie;

eccessiva dipendenza dall'adulto;

deprivazione affettiva o affettività intensa e soffocante da parte dei genitori.

Innanzitutto va segnalata l'importanza di una diagnosi precoce, al fine di monitorare l'evolversi del sintomo. Una volta accertata l'inesistenza di alcuna lesione anatomica o difetto funzionale, si procede a un trattamento multidisciplinare che si avvale di procedure terapeutiche foniche, corporee e psicologiche, mirate ad agire in profondità, alla radice del disturbo e calibrate sul singolo caso.

Il paziente, meglio se bambino, viene fatto rilassare in un ambiente accogliente, in compagnia di vibrazioni sonore legate ai suoni della natura: acqua; vento; terra; fuoco, in modo da ripercorrere il patrimonio esperienziale che gli appartiene sin dagli albori della vita fetale. In uno stato di rilassamento corporeo e mentale si prosegue ad interagire con l'emotività del paziente andando a lavorare sulla dicotomia tra sé reale e sé irreale, sui sensi di colpa, sul senso di inadeguatezza, sulle chiusure psicofisiche riscontrabili nel corpo.

L'abilità tecnica dell'operatore e il livello di interazione del paziente sono gli ingredienti necessari per ottenere una integrazione delle parti - corpo, mente, spirito -, una riduzione dei meccanismi coattivi e difensivi, sino al rafforzamento dell'autonomia emotiva, psicologica e di conseguenza relazionale e, finalmente, linguistica. Il paziente viene guidato verso il recupero di una ritmicità e gestualità più autentica, attraverso un lavoro di distensione muscolare, una riduzione degli stati emotivi distruttivi e il recupero del proprio "sé sonoro", l'individuo arriva ad appropriarsi di un uso della parola sempre più fluido e consapevole.

Nel caso di intervento precoce (entro i 3-4 anni) si ottengono successi nell'arco di un solo anno, mentre se il percorso terapeutico ha inizio a disturbo conclamato e sedimentato, i tempi si allungano sino a 4 anni per l'adulto.