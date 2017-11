Curarsi con le parole

Una terapia a base di libri! Questa sì che è una bella idea! Sono dei farmaci sensazionali e davvero speciali. Un libro può curare, perché non è solo un oggetto. E? un insieme di emozioni. Sono parole e pezzi di vita che si uniscono in un ideale caleidoscopio. Un libro ci può far ridere, sorridere, o anche piangere con effetto catartico e sentimentalmente depurativo. Leggiamo e quando stacchiamo i nostri occhi dalla pagina non siamo gli stessi di prima. Abbiamo qualcosa in più. Che si tratti di conoscenza o emozione. Abbiamo partecipato ad un evento. Quindi, nel bene o nel male, è successo sicuramente qualcosa dentro di noi. L?autore Miro Silvera ci accompagna tra gli scaffali di un?ideale biblioteca in qualità di ?libroterapeuta?. E?davvero qualificato, essendo consulente editoriale, traduttore, poeta, romanziere, saggista e sceneggiatore. Di libri ne sa. E ne indica per diversi stati d?animo e diversi luoghi. Già, perché sono molti e diversi i luoghi deputati alla lettura. Dalla poltrona, al letto, al divano. E perché no? Anche in bagno si legge! Ne parla anche Henry Miller! Questo è un libro bello nei contenuti, curiosi e interessanti, ma anche nella forma. E? infatti arricchito da fotografie ed immagini davvero particolari. Si tratta di libri, librerie, biblioteche, uomini e donne che leggono Un?ottima idea regalo, perché leggendo facciamo nostri i libri e ci prendiamo cura di noi stessi, della nostra anima. E poi, come dice l?autore ?chi cerca, trova sempre qualcosa, e chi cerca risposte nei libri quasi sempre le incontra a propria misura?. Silvia Passini