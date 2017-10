Vicini come canguri

Lo stato del Malawi ha lanciato un nuovo programma capace di emulare il modo con cui i canguri si prendono cura dei loro cuccioli. Definito Kangaroo Mother Care (KMC) - letteralmente "Cura della Mamma Canguro" - si basa sul contatto "pelle a pelle" tra la mamma e bimbo e viene utilizzato nei casi di nascite premature e/o sottopeso, immediatamente dopo la fase di stabilizzazione iniziale del neonato. La cura garantisce protezione termica, allattamento al seno e amore favorito dal contatto madre e bambino senza sottovalutare il fatto che questo tipo di terapia non richiede l'utilizzo di costose tecnologie ed inoltre riduce la durata della permanenza in ospedale. Utilizzata per la prima volta nel 1979 in Colombia, il KMC da allora si è diffusa in tutto il mondo. Nel 1984 è stata introdotta in Mozambico e, dieci anni più tardi, in Zimbabwe. In Malawi è stata lanciata dalla sezione statunitense di Save the Children Fund, e prevede una prima fase di applicazione della durata di due anni.