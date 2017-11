Da dove viene il fascino del Dr. House?

E? così burbero. Insopportabile. Saccente. E? un personaggio eccessivo, con un comportamento al limite del criminale. Tuttavia ci piace. Perché? Il collettivo Blitris, composto da quattro giovani filosofi, si è occupato di discutere della filosofia che permea e anima il personaggio del dottor House. Suona strano? Fare filosofia su una serie tv? Beh certo, la filosofia tratta grandi temi, ma la novità in quest?opera è che gli autori hanno cercato di metterli sotto la piega di House. Hanno cercato di democratizzare la filosofia. In effetti è lodevole lo sforzo di trattare di vita, amore, morte e soprattutto di etica a sulla base di un personaggio così popolare. Basandosi sulle sceneggiature e sui dialoghi della serie tv, i Blitris analizzano problemi, procedimenti logici e comportamenti etici. O non etici? Quattro saggi ci conducono nel profondo del personaggio, ad un?analisi dove i dialoghi degli episodi vengono usati per suffragare tesi e per rafforzare ipotesi. Un libro sfizioso, che dimostra che c?è qualcosa dietro alle immagini e alla fiction: un?impalcatura filosofica salda. Per gli appassionati di filosofia. Per gli appassionati del Dr. House. Per capire un po?di più questo personaggio così difficile da cogliere e da classificare, che si comporta male, ma che fa sempre la cosa giusta. Silvia Passini