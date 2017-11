Da provare in prima persona, la nuova spiritualità

Inoltrandoci nel vasto mondo della nuova spiritualità, ricca di recenti tecniche come di antiche discipline, corriamo il rischio di scontrarci con tecniche difficilmente comprensibili o assimilabili da noi "occidentali". Non è il caso del reiki, la cui grande diffusione si deve anche all'estrema semplicità ed immediatezza del metodo. Tramite la semplice imposizione delle mani, il canale reiki, riceve e dona questa particolare energia in grado di armonizzare il corpo e la mente attivando quei processi guaritivi fisici, mentali ed emotivi indispensabili al nostro benessere. Definito quindi un'arte di guarigione naturale, reiki invita ad una nuova presa di coscienza che passa attraverso il sentire più che il capire e dove la fiducia o il dubbio cedono presto il passo all'esperienza. Senza dubbio, la sola comprensione razionale, non ci rende capaci di afferrare l'essenza di questo percorso come per altro avviene per ogni realtà spirituale o emotiva. Starà quindi a chi legge dare un seguito a queste righe e provare a ricevere un trattamento. Per questo potrà trovare nella propria città l'indirizzo di un centro dove sia possibile praticare e/o ricevere (è appunto molto diffuso) e avere tutte le informazioni necessarie o, meglio ancora, provate a chiedere ad amici e colleghi di lavoro, quasi sicuramente rimarrete stupiti nel trovare reiki già molto vicino alla vostra realtà. Istituto "Oltrecielo" Balam Andrea Meregalli