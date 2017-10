7 chicche (gratis) per bibliofili, dal web

Se mai dovesse sopravvivere in giro qualche irriducibile bastian contrario ancora propenso a lanciare anatemi contro il web e tutte le cosiddette “diavolerie” della comunicazione virtuale, oggi più che mai avremmo da contrapporgli un solido argomento: la diffusione di internet e il massiccio ricorso alle risorse on line non solo non interferisce necessariamente con alcune funzioni peculiari ed insostituibili del caro vecchio libro cartaceo ma anzi in alcuni casi giunge perfino a vellicare la curiosità appassionata, spesso erudita e talvolta un po’ feticistica dei veri bibliofili. Chi non si accontenta di una qualsiasi edizione a stampa di questo o quel volume ma ambisce, per esigenze di studio o anche solo per la fascinazione avvincente che esercitano su di lui gli originali antichi, ad accedere ai manoscritti o agli autografi, ormai può spesso e volentieri ritrovarseli comodamente sullo schermo a portata di clic, open source e senza limitazioni, grazie all’abitudine, sempre più frequente da parte di biblioteche, fondi librari o enti di ricerca, di digitalizzare e rendere pubblicamente accessibili alcune delle loro più preziose collezioni. Così, gironzolando periodicamente per la rete è possibile imbattersi in vere e proprie chicche per i cultori del genere: 1. Chi all’interesse bibliofilo abbini anche quello per la pittura astratta e magari qualche dimestichezza con la lingua tedesca, non potrà evitare di entusiasmarsi dinanzi alle 3900 pagine autografe dei taccuini personali dello svizzero Paul Klee, fitte di disegni, annotazioni e numerosissime illustrazioni a colori rese recentemente disponibili dal Zentrum Paul Klee di Berna. 2. Per chi invece ama crogiolarsi nell’imbarazzo della scelta e nell’eclettismo generalista senza porre limiti alla curiosità intellettuale, un vero e proprio Bengodi libresco è quello dischiuso qualche mese fa dalla New York Public Library che ha regalato al pubblico una sorta di enorme scaffale digitale di ben 187mila documenti (manoscritti, fotografie, lettere, mappe etc.) liberamente reperibili ad alta risoluzione.