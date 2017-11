Dal cervello al pianoforte: ascolta le tue note

Con l'ascolto, il cervello ritrova e migliora il suo equilibrio.. Sembra una magia ma ha un fondamento scientifico: ogni nota musicale può vibrare in risonanza con particolari parti del corpo. Laddove è presente un problema, il Metodo "Music of the Brain-I suoni della mente" consente di individuare una sequenza musicale composta dalle note uniche ed esclusive di ogni persona. L'ascolto guidato di questa musica, rilevata dal cervello, produce un effetto terapeutico. La composizione viene eseguita al pianoforte, in quanto esso risulta essere lo strumento che meglio interagisce con il fisico umano. Ma quali sono in dettaglio le proprietà specifiche di ogni nota?

Il DO interferisce positivamente con gli stati depressivi, i problemi circolatori, i disturbi all'intestino e alla vescica, l'anemia e la mancanza di ferro, i gonfiori alle caviglie, i piedi freddi, i giunti rigidi

il RE è indicato negli stati di apatia e per il trattamento delle tossine; è efficace contro l'asma, il soprappeso, la bronchite, i calcoli alla cistifellea

il MI viene consigliato in presenza di cattiva digestione, stitichezza e gonfiore, mal di testa, tosse, problemi al fegato e al tratto gastrointestinale

il FA è terapeutico nei confronti di traumi e shock, stati di spossatezza o agitazione, allergie, raffreddamenti, coliche, gonfiori, pressione alta, dolori alla schiena, secchezza della pelle

il SOL è efficace in caso di difficoltà nella concentrazione, nausea, disturbi mestruali, infiammazione alla gola, febbre, problemi agli occhi, nevralgia, prurito, crampi muscolari

il LA è riequilibrante negli stati di agitazione ed è attivo contro tutti i disturbi nervosi e dell'equilibrio, difficoltà respiratorie, emorragie

il SI è proficuo in presenza di un sistema immunitario debole, crampi, disturbi ghiandolari e nervosi, infiammazioni, mal di testa