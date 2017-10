Dal cuore della terra, pietre curative

Belle da vedere e da toccare, le pietre hanno anche proprietà rilassanti e curative. Trasmettono vibrazioni che possono aiutarci nei momenti difficili, darci forza quando ci sentiamo sfiniti, allontanare le negatività dell'ambiente o delle situazioni con cui entriamo in contatto. Purché si entri in sintonia con la loro energia e li si "programmi" in modo da raggiungere l'obiettivo che ci anima. La cristalloterapia è un metodo di cura conosciuto sin dall'antichità, che usa l'energia contenuta nelle gemme e nei cristalli per ristabilire l'equilibrio energetico nell'uomo, agendo contemporaneamente a livello fisico, emotivo e mentale. Si fonda sul principio che ogni pietra ha delle qualità vibratorie specifiche, in grado di interagire con le cellule del corpo e con l'"aura", ossia il campo energetico che circonda il corpo fisico. Così, quando siamo soggetti a malesseri e disturbi, l'energia dei cristalli può riattivare la corretta vibrazione dei diversi organi del corpo, riportandoli in equilibrio. La terapia con i cristalli dispone di diverse tecniche, tese a curare non tanto i sintomi quanto le cause delle malattie, agendo quindi sia sulla psiche, che sul corpo. Si basa sulla concezione energetica orientale del corpo umano e agisce sui chakra ("ruota", in sanscrito), intesi come una sorta di "portali" attraverso i quali si può entrare in contatto con i canali energetici, che pervadono l'organismo. Marilisa Verti