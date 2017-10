Dal Salone di Francoforte 2007 : il futuro verde dell’auto

Dall' altra le Case automobilistiche che dal palcoscenico del Salone di Francoforte hanno richiesto più tempo per l'applicazione dei limiti e un approccio che coinvolga non solo le auto ma anche carburanti, infrastrutture e comportamenti di guida. Polemiche a parte, a Francoforte sembra iniziata una svolta perché mai in nessun altro Salone si era respirata tanta concretezza mista alla consapevolezza di dare all'auto un futuro verde. Il protagonista assoluto è stato il motore elettrico. Da solo come sui prototipi Nissan Mixim e Mitsubishi i-EV. Oppure combinato con un motore a combustione interna (benzina e diesel) nei sistemi ibridi sui quali ora anche i tedeschi iniziano a scommettere e investire come testimoniano le future X6 Active Hybrid di BMW, Porsche Cayenne Hybrid e Audi Q7 Hybrid tutte previste per il 2010. Stessa data di commercializzazione anche per l?ibrido alla francese, elettrico più diesel, visto sulla Peugeot 308 e sulla C-Cactus di Citroen. Il futuro della tecnologia ibrida è però già indicato dai prototipi Flextreme di GM (pronto nel 2009) e C30 ReChearge: il motore elettrico diventa il protagonista. La trazione alle ruote sarà infatti compito del solo propulsore elettrico mentre il tradizionale motore avrà il compito di ricaricare in viaggio le batterie ogni qualvolta scendano sotto un determinato livello. In questo modo l?elettrico non rimane mai senza energia e non si rimane mai a piedi. E le altre tecnologie? L?idrogeno per tutti rimane molto lontano e i biocarburanti pagano l?aumento dei prezzi delle materie prime e qualche dubbio sul loro bilancio energetico. Alessandro Marchetti Tricamo