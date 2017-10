Dall’America un nuovo contraccettivo

L'Institute for Reproductive Health della Georgetown University (Washington) ha messo a punto un nuovo metodo contraccettivo che segue i ritmi della natura, senza forzature. Battezzato "TwoDay" è basato sulla presenza di perdite vaginali per due giorni consecutivi, un criterio valido per determinare i giorni a rischio. I giorni considerati "sicuri" sarebbero il giorno stesso in cui non vi è traccia di perdite vaginali e quello precedente, mentre quelli fertili sono i giorni in cui si nota un aumento delle perdite. TwoDay è stato realizzato a partire da una serie di dati raccolti a Padova grazie al dipartimento di statistica dell'Università con la collaborazione dei centri per la regolazione naturale della fertilità che hanno considerato l'approccio statistico come un punto di partenza importante per valutare l'efficacia del metodo. Un presupposto ineludibile da parte della donna interessata: un ciclo regolare, regolarissimo.