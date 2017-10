Dall’uomo all’universo

Secondo il concetto dell'ologramma (dal greco olos = tutto e gramma = iscrizione), ogni parte del corpo umano, così come dell'universo, contiene l'esatta rappresentazione dell'intero. Il microcosmo contiene il macrocosmo. Nel palmo della mano ad esempio, come nella pianta del piede, posso "leggere" la condizione di salute di ogni organo poiché in essa è rappresentata, in piccolo, la mappa intera di tutto l'organismo. La parte per il tutto, insomma, in una sorta di scientifica metonimia. Nel modello olografico, le informazioni vengono distribuite in tutto il sistema in maniera tale che ogni frammento può fornire quelle relative all'intero. Ma non è tutto qui: la "parte per il tutto" è intesa non solo in senso spaziale ma anche temporale. La mia colonna vertebrale ad esempio, è legata alla mia storia; anzi "racconta" la mia storia, nella disposizione delle vertebre, nella tensione dei muscoli che la sorreggono, nella posizione più o meno simmetrica della parte destra rispetto a quella sinistra. Una sua attenta osservazione permettere di compiere una diagnosi (termine che, letteralmente, significa appunto "leggere attraverso") sia attuale, o relativa al momento in corso, che "storica", pertinente a situazioni patologiche o a caratteristiche individuali che col tempo si sono cronicizzate. Anche la struttura cerebrale profonda sembra essere essenzialmente olografica. Ricerche condotte in molti laboratori con sofisticati metodi di analisi sulle frequenze temporali e spaziali dimostrano che il cervello struttura la vista, l'udito, il gusto, l'olfatto e il tatto in maniera olografica. Esso utilizza insomma questo tipo di processo per astrarre dal dominio dello spazio-tempo limitato e trascenderlo, unificando tali categorie ed unificandosi all'universo intero. Il concetto dell'ologramma, proposto dalla fisica e dalle ricerche sul cervello, sembra fornire una visione cosmica veramente unificante della realtà, che induce a reinterpretare su un altro piano tutte le scoperte della biologia. Il modello dell'ologramma permette di spiegare anche numerosi eventi psichici non comprensibili se non in vista di una profonda e costante interazione tra l'organismo energetico umano e quello dell'universo intero. Loredana Filippi