Dalla Cina una curiosa “biro”

Un po' per gioco un po' perché sembra funzionare davvero, la biro commercializzata in Cina stà ottenedo una grande successo come terapia "fai da te". Utilizzando le conoscenze dell'agopuntura, l'apparecchio a forma di biro stimola dei punti specifici che nei bambini aiutano a ridurre i chili di troppo.