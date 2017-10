Dalla Nasa la ricetta per salvare le opere d’arte

L'agenzia spaziale americana ha scoperto, nel corso di una ricerca finalizzata a studiare i comportamento degli atomi di ossigeno su diversi materiali, una tecnica che consente di salvare opere d'arte troppo delicate per essere trattati con i solventi organici abitualmente utilizzati.



La tecnica è stata già utilizzata con successo all'Andy Warhol Museum di Pittsburgh per restaurare "Bathtub", un dipinto del celebre pittore americano che un visitatore in vena di scherzi di cattivo gusto aveva macchiato con del rossetto, e in una Chiesa di Cleveland per ripulire due dipinti ottocenteschi pesantemente ricoperti di fuliggine.



In realtà, l'intenzione della NASA era quella di studiare gli effetti dell'ossigeno in forma atomica sulla superficie dei satelliti in orbita intorno alla terra, per dotarli di una protezione adeguata ed evitare che i singoli atomi di ossigeno, legandosi con le sostanze di cui è composta la superficie del satellite, li deteriorassero rapidamente.



Ma per riuscirci senza muoversi dalla superficie terrestre è stato necessario costruire un apposito macchinario: i singoli atomi di ossigeno infatti si trovano solo ai margini più estremi dell'atmosfera, mentre sulla terra è presente l'O2, ossia l'ossigeno che respiriamo, composto da due atomi legati tra loro, e l'O3 o ozono.



Ed è proprio questo apparecchio - una camera a bassa pressione entro la quale viene organizzato il "bombardamento" di ossigeno - che si è rivelato utile per pulire quadri, anche di grandi dimensioni, dato che può contenere tele larghe fino a due metri per un metro e mezzo.



Dopo i primi test, effettuati sulle tele usate dai pompieri per le esercitazioni di spegnimento incendi, la macchina è stata utilizzata sulle opere d'arte. Gli atomi di ossigeno hanno rimosso facilmente la fuliggine, composta principalmente da idrocarburi, mentre per rimuovere il rossetto sono state necessarie cinque ore di lavoro.



Alla fine entrambe i dipinti sono stati riconsegnati in perfette condizioni, senza bagnare o strofinare la tela in alcun modo, anzi senza neanche sfiorarla.



Forti dei primi successi, gli ingegneri della NASA stanno studiando la possibilità di utilizzare la nuova tecnica su uno dei celebri dipinti di "Ninfee" di Monet, danneggiato dal fuoco nel 1958 mentre si trovava a New York, e sulle pitture murali di una tomba egizia.



Abigaille Barneschi