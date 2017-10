Daniel Cohn Bendit. L’ecologia e la politica

"A chi bussa alla nostra porta non chiediamo da quale partito viene, ma dove vuole andare": ha chiuso così il suo contributo, tra gli applausi, il leader dei Verdi europei Daniel Cohn Bendit, ospite attesissimo alla Costituente Ecologista "The Green Way - l'ecologia per uscire dalla crisi globale". Il fondatore di Europe Ecologie (16 per cento alle scorse europee in Francia) ha affermato che serve un soggetto politico nuovo e trasversale al classico schema destra-sinistra. E che l'Europa ha bisogno di ecologia politica per uscire dalla crisi.