Daniel Cohn Bendit. L’ecologia è politica

Ascolta l'intervista "A chi bussa alla nostra porta non chiediamo da quale partito viene, ma dove vuole andare": nessuna dichiarazione meglio di questa sintetizza l'attuale tendenza politica di del leader dei Verdi europei Daniel Cohn Bendit. Il fondatore di Europe Ecologie (16 per cento alle scorse europee in Francia) ha affermato che serve un movimento nuovo e trasversale al classico schema destra-sinistra. Secondo lui la migliore soluzione per affrontare il momento di crisi è l'ecologia politica, perfetto punto d'incontro tra due correnti teoriche: da una parte infatti c'è l'economia politica, con il suo bisogno di collegare la distribuzione del potere all'attività produttiva, e dall'altra l'analisi ecologica, con la sua visione più ampia delle relazioni bio-ambientali. L'ecologia politica vuole essere un'attualizzazione delle questioni centrali poste dalle scienze sociali sui rapporti tra la società umana, vista nella sua complessità biologica, culturale e politica, e una natura abbondantemente umanizzata. I movimenti green dovranno così preoccuparsi di articolare e di trasmettere al sistema e alle istituzioni politiche la "domanda ecologica" emergente nella società civile. In che modo l'ecologia può risultare determinate per uscire dalla crisi globale? Credo che al momento ci sono molte crisi che si muovono parallelamente: quella finanziaria, quella economica e quella ecologica. L'ecologia politica dà una risposta alle tre crisi insieme perché è lo strumento più appropriato per una società sostenibile. Che futuro hanno in politica i movimenti che hanno a cuore l'ambiente? Le cose corrono su due binari diversi. I Verdi europei in alcuni Paesi si sono rinforzati: vedi in Francia, Germania, Danimarca, Olanda, Svezia, Finlandia. Il problema è rappresentato dall'Italia, la Spagna e la Grecia dove i Verdi vengono associati ad una parte della sinistra. Ma che cosa è la sinistra in Italia? Nessuno riesce facilmente a dirlo. C'è un forte movimento ecologista nel vostro Paese, ma non riesce a dare una spinta all'ecologia politica. È anche una questione di persone. Lei è forte del grande risultato alle Europee francesi. Cosa hanno apprezzato di più gli elettori del vostro programma? Hanno apprezzato la nostra capacità di "mettere insieme" e la nostra posizione europeista. La trasformazione ecologica dell'economia passa attraverso l'Europa. Questa è stata la visione vincente alle elezioni europee. È ottimista sull'ecologismo in Italia? Mah… essere ottimisti in Italia è difficile oggi. Ma non solo per l'ecologismo!