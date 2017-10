Daniela Comendulli. “Il seme originario”

Perché contro gli Ogm? Una motivazione logica. Umana. Parliamo di manipolare qualcosa di così perfetto come la natura, l'uomo. Questo spaventa, sapendo che il rischio è di creare mostri. Questo è il discorso. Cosa veramente ne uscirà? Ecco perché sono da fermare. Per questo avete pubblicato un "Dossier Ogm", una rassegna stampa per dare un quadro di quanti più articoli possibili. Offrendo una serie di articoli, senza commenti, si è portati a leggerli e a "tirare le somme". A prendere coscienza che c'è una storia degli Ogm che non è solo di questi anni. Forse, ignari, li abbiamo anche già mangiati? Li hanno dati agli animali; non nella catena alimentare umana. Ma li hanno dati agli animali. Non li mangiamo di qui, ce li danno di là. Ho sentito un'intervista a un nutrizionista, che ha affermato, mentendo, che "tranquillamente da vent'anni in America mangiano Ogm". Una falsità. Come si fa a prevedere cosa causerà tra sette anni? Gli Ogm servono a combattere la fame nel mondo? L'inquinamento da pesticidi aveva fatto troppi danni, e allora hanno pensato di dire che introducevano qualcosa per abbassare le continue irrorazioni. L'ennesima risposta alla fame nel mondo? Come la rivoluzione verde, che ha riempito di pesticidi il mondo? Questa globalizzazione fa malissimo ai paesi del Terzo Mondo. L'India, che conosciamo come grande produttrice di riso, sarà costretta a comprare il riso dalla Cina perché costa meno. E i contadini? Detengono una conoscenza, un patrimonio genetico da salvaguardare in tutti i modi, una ricchezza che abbiamo scoperto con il nostro progetto. Parliamo di questo progetto in India. Abbiamo cercato e conosciuto il professor M. D. Nanjundaswamy, un avvocato, esperto di diritto internazionale. Un uomo, di casta alta, che ha unito venti milioni di contadini in un movimento. Un uomo che abbraccia un sentire. Che alla domanda sulla fame nel mondo, risponde "la risposta è nell'agricoltura biologica, in quanto solo ritornando ad avere la possibilità di seminare con semi che veramente diano un raccolto, che diano la possibilità al contadino di riseminarli, con un terreno fertile, non stremato dalla chimica, non con l'acquisto coatto"... Siamo stati con lui una settimana per le campagne in India, portava le informazioni sui rischi degli Ogm in mezzo ai contadini, con qualche sedia... parlava. Gli parliamo. Ci anima lo spirito di collaborazione: tutto è interdipendente, aiutare loro significa aiutare noi. Salvando i semi originali, ci salviamo noi, noi tutti, le generazioni future. Diamo vita con l'associazione SUM a questo progetto, parlandone qui in Italia. Bisognava comprare la terra, aiutare i contadini a cui abbiamo comprato fazzolettini di terra, che ora sono 65 ettari, nello stato del Karnataka. Il 1 settembre diventa realtà il progetto Amrita Bhoomi, "pianeta immortale". Il professore Nanjundaswamy l'ha chiamato "Un faro nel mondo". Ora cosa manca? Entro quest'autunno, recingeremo la terra, che sta al confine con una foresta incontaminata, e installeremo i pannelli solari. In contadini cominceranno a lavorare, e il prossimo anno , i primi raccolti... Il 4 gennaio 2005, all'Amrita Bhoomi, faremo la grande festa del seme! Una settimana di festa, aperta a tutti. Festeggiamo sulla terra, per dare l'inizio alla banca dei semi originari. Verranno invitati vari movimenti di contadini - di tutto il mondo - che porteranno a simbolo i loro semi originari. Per esserci basta chiedere all'associazione SUM. Si partirà in gruppo, sei sette persone. Anche all'Amrita Bhoomi si coltiva solo con metodo biologico? Sì. Parlare di agricoltura biologica vuol dire salvare l'ambiente. La salute. L'alimentazione. E' fondamentale. Anche personalmente, io e mio marito Luca andavamo con scrupolo alla ricerca del prodotto bio. Ora possiamo offrirlo anche noi, siamo diventati produttori, in Italia. L'agricoltura biologica è un mezzo per parlare alla gente. Con quale messaggio? Parliamo di scuola. Si insegna la "competizione". Ma... che insegnino l'amore che dentro di noi abbiamo! Questa civiltà porta a vedere l'uomo contro l'uomo, e la scuola può instradare in questo: "studia per ottenere di più" e il bambino poi se lo porta dentro. Invertiamo questi input: non più "competizione", ma "collaborazione". Questo concetto lo porteremo nelle nostre scuole in India. E nel progetto c'è un ospedale di medicina ayurvedica. Una conoscenza che anche lì rischia di essere abbandonata? Perché c'è una via d'uscita: il seme originario. E' fortissimo e ritornerà il suo stato naturale se non continueremo a trattarlo. Stefano Carnazzi