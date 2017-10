Daniele Silvestri e l’Orchestra di Piazza Vittorio

Un road concert che mette Roma e l'Italia al centro del Mediterraneo. E' la scommessa di Daniele Silvestri e l'Orchestra di Piazza Vittorio per la prima volta insieme in un grande evento che, dopo il debutto del 21 luglio nell'ambito dell' Italia Wave Love Festival, animerà i più importanti palchi italiani. Daniele Silvestri e la multietnica e romana Orchestra di Piazza Vittorio partiranno per un viaggio che dalle strade di Roma arriverà ad abbracciare l'intero Mediterraneo in un intreccio di musica, lingue, razze, culture e orizzonti che arriva ben oltre i confini del Mare Nostrum. A dare il via al percorso sarà la musica di Silvestri al quale si uniranno man mano sul palco i membri della multiforme Orchestra fino creare un'unica grande realtà che, nelle sue mille sfaccettature, racconta una storia ancora in corso iniziata migliaia di anni fa.