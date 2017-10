In Danimarca quattro nuove stazioni di rifornimento di idrogeno

I lavori termineranno entro fine anno. Saranno quattro le stazioni di rifornimento ad idrogeno installate nel Paese nord europeo. Due a Copenhagen, una ad Aalborg ed una a Vejle, che si aggiungeranno a due stazioni già in servizio, che si trovano a Copenhagen ed a Holstebro. Realizzate dalla francese Air Liquide con il contributo tecnico di H2 Logic, le stazioni di rifornimento produrranno idrogeno sul posto grazie ad un elettrolizzatore. Il combustibile sarà senza emissioni di CO2, in quanto l'elettricità proverrà da fonti di energia rinnovabili. L'azienda sta lavorando da tempo allo sviluppo di una filiera dell'energia basata sull’idrogeno, installando stazioni di rifornimento in Germania, Belgio, Olanda, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Corea del Sud e Giappone. L'obiettivo dichiarato è di arrivare ad una graduale decarbonizzazione della produzione di idrogeno impegnandosi a produrne almeno la metà tramite processi privi di CO2 entro il 2020, combinando sia fonti di energia rinnovabili, sia tecnologie per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica durante il processo di produzione.