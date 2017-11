Danza Moda e ambiente

?Danza Moda &??, si schiera a favore del pianeta. Il 30 giugno, nell?arco di due ore l?open space del palasport di Viterbo accoglie tutte le forme di danza (da quella a coppia, alla danza classica, hip hop) e sfilate di moda. Sono stati selezionati i 10 giovani concorrenti che prenderanno parte a ?ViterboGiovanInModa?, concorso di moda giunto alla seconda edizione. Tra oltre 100 candidature, la commissione ha scelto 8 bozzetti più significativi e 2 riserve. "I giovani designer - ha dichiarato la produttrice dell?evento Lara Gatto - arrivano da ogni parte di Italia. La scelta non è stata facile, le nuove generazioni di stilisti sono sempre più preparati e impegnati nella ricerca di materiali che fanno bene non solo alla salute ma anche al pianeta". Il tema di questa edizione è improntato sul rispetto dell?ambiente, ogni concorrente, infatti, presenterà il proprio capo realizzato interamente con materiali naturali ed eco-compatibile. La scelta finale spetterà ad una giuria qualificata che ha il compito di designare il vincitore, che otterrà una borsa di studio, messa in palio dall?amministrazione comunale di Viterbo, ed uno stage presso una nota griffe. Il concorso di moda è patrocinato dagli Assessorati per i Giovani, Ambiente, Sport e Cultura del Comune di Viterbo. ?Danza Moda &?? giunto alla quarta edizione, vuole investire sulle giovani promesse del made in Italy. Sfileranno designer di moda che si sono impegnati nella ricerca di nuovi materiali ecocompatibili e/o materiali riciclati come gli eco-jeans LifeGate. Gli eco-jeans LifeGate sono il nuovo must dei giovani che non amano più indossare loghi ma preferiscono un prodotto realizzato in cotone europeo e biologico, coltivato senza uso di pesticidi e prodotti chimici, no OGM. Inoltre, sulla passerella immaginaria del open space le modelle indosseranno capi ottenuti interamente dalla nuova fibra la Ingeo?fiber, prima e unica fibra al mondo creata dall?uomo che deriva al 100% da risorse rinnovabili. Ingeo rappresenta la nuova frontiera dell?innovazione responsabile, offre il fascino e l?estetica di una fibra naturale, i vantaggi di costo e performance necessari per competere con le fibre sintetiche convenzionali, senza dipendere da risorse limitate e critiche quali il petrolio. Capi esclusi di Linda Loudermilk, Moral Fervor, Nadia Fassi, per la sposa Franco Francesca ed Elisa Jimenez. Un occhio di riguardo è rivolto alla prima line di moda creata dalla sezione femminile del carcere di Vercelli, da una idea della Cooperativa sociale Chelos. Codiceasbarra è una linea che abita le vetrine dei migliori negozi italiani lasciando la parola a chi ha sbagliato ma ha ancora tanto da dire. Per la danza si esibiranno i ballerini preparati dal coreografo Massimo Polo, insegnante della Golden Viterbo. Tra gli ospiti ? come ha dichiarato uno dei direttori artistici Stefano Francia - ci sono il noto coreografo ballerino Fabrizio Mainini e i Campioni Italiani 10 Balli della Federdanza Sport Italia, Vincenzo Bonura e Grazia Culcasi. I fratelli Argentini Carrera trasformeranno il parquet in una ?milonga? di Buenos Aires. Danza, Moda &? non trascura la musica leggera italiana che, in questa edizione, sarà affidata alla voce inconfondibile di Andrea Cardillo. A presentare l?intero evento ci sono due bellezze mediterranee: Elisa Isoardi, Miss Cinema 2000 e conduttrice del fortunato programma di RAIUNO ?L?Italia che Vai?, Giovanna Moscato modella-ballerina. Fabrizio Silvestri