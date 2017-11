Dare un senso al matrimonio

Al giorno d'oggi, una delle principali ragioni per cui un uomo e una donna divengono amici è il sesso. Essi stanno insieme per godere il piacere della sessualità.Molti dei i matrimoni odierni si trasformano in un disastro perché mancano di una meta precisa; non c?è una valida ragione per mettersi insieme. Una coppia non dovrebbe unirsi se c'è solo dell'attaccamento reciproco; ci dovrebbe essere un significato più profondo di questo. Tuttavia, il nostro desiderio bramoso e la mancanza di saggezza collaborano per creare una situazione estrema, che finisce per causare soltanto conflitti: la donna irrita il proprio compagno; l?uomo irrita la propria donna... e, in entrambi i casi, l?unione termina con un ?addio!?. Da qualche tempo viaggio in tutte le parti del mondo e molti giovani si avvicinano a me per discutere sui loro problemi di relazione; tutte le loro confidenze, comunque, dimostrano che le loro unioni avvengono sulla base di motivazioni errate. Che siate un uomo o una donna, è importante che non ci sia attaccamento nella vostra relazione, così da non irritare il vostro partner. Un estremo attaccamento al piacere sessuale, per esempio, rappresenta un problema. Il piacere sessuale è... un irritante! Lo potete verificare voi stessi. Comunque, esistono molte coppie che non si uniscono per il sesso, il loro rapporto è più profondo e anche il loro comportamento è diverso. Questi partner si sentono a loro agio, sono liberi, in un certo senso non hanno straordinarie aspettative reciproche. Coltivano quindi un buon rapporto. Sono certo che voi tutti avrete notato coppie di questo tipo, dove non c?è attaccamento esagerato. Lo scopo del matrimonio dovrebbe essere quello di evitare situazioni estreme e di portare equilibrio nella vita. Ma spesso il risultato è del tutto opposto. Attualmente, è probabile che si contino tanti matrimoni quanti sono i divorzi. Non crediate che il divorzio sia una cosa semplice. Psicologicamente, il divorzio può diventare un inferno. Non è un semplice ?Ok, bye-bye? e tutto finisce qui. Prima di tutto, ci si sottopone a una forte pressione psicologica per arrivare alla decisione, poi quando la decisione è presa, è come cadere nell?inferno. Ed è così che gli esseri senzienti soffrono. Succede che molte persone hanno molte difficoltà nella loro vita matrimoniale. Ha qualcosa da dire al riguardo perché non si comprendono a vicenda. Manca la comunicazione fra loro. Questa è la causa di molto problemi. Molte persone, specialmente i giovani, si sposano per motivi molto superficiali: ?Lui mi piace, sposiamoci; lei mi piace, sposiamoci.? Non c?è molta riflessione su ciò che significa vivere insieme, e manca pure una conoscenza reciproca delle rispettive personalità. La gente si lascia influenzare troppo dall?apparenza esteriore, mentre la vera bellezza sta all?interno. I visi e i comportamenti delle persone cambiano in continuità, e non ci si può mai fidare. A causa del fatto che manca la saggezza per riconoscere vicendevolmente le qualità umane interiori, facilmente si manca di rispetto al proprio partner. Quando le cose non quadrano più secondo il progetto iniziale, quando il proprio partner non è più così attraente come lo era un tempo, il matrimonio fallisce. Ciò accade perché quell?unione era basata al cento per cento su motivi egocentrici; era un rapporto basato totalmente sul proprio ego. Quando è così, non c?è da meravigliarsi se non funziona. Un matrimonio costruito sulla reciproca comprensione, sulla buona comunicazione e su sforzi sinceri tendenti a un aiuto reciproco, ha possibilità molto maggiori di durare. La comunicazione mentale è molto migliore di quella fisica. Questo è molto importante. Rapporti superficiali, quelli basati esclusivamente su fattori esterni, non durano mai. Di Lama Yesce Tratto da SIDDHI, periodico di Buddhismo Mahayana