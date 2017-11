Dark act sugli ogm, perché gli americani possono tirare un sospiro di sollievo

Grazie all’instancabile impegno dei gruppi di pressione e di migliaia di cittadini, il senato degli Stati Uniti ha votato contro il progetto di legge che non prevedeva l’inserimento degli ogm (organismi geneticamente modificati) nelle etichette, soprannominato Dark Act, dall’inglese denying Americans the right to know act, atto che nega agli americani il diritto di sapere. Questo disegno di legge controverso, stilato dall’Associazione dei produttori di generi alimentari e ideato dal senatore repubblicano Pat Roberts, avrebbe reso non obbligatorio dichiarare in etichetta la presenza di ingredienti ogm nei cibi. Un recente sondaggio mostra che quasi il 90 per cento dei consumatori statunitensi è a favore dell’etichettatura obbligatoria di questi prodotti e che negli ultimi tre anni più di 30 stati hanno introdotto normative al riguardo.

Cosa vogliono i cittadini

La breve storia del Dark act

falsi miti

Il rifiuto degli ogm

Una vittoria nei confronti degli interessi delle multinazionali