100 anni di Darwin

Nelle sue sedi internazionali si è affermata come la mostra scientifica più visitata nel mondo, all?incirca 2 milioni di persone fra New York, Boston, Toronto, Londra, San Paolo, Rio de Janeiro, Tokyo, Auckland, Lisbona. Un successo confermato a Roma, a Palazzo delle Esposizioni, dove la mostra ha visto la presenza di oltre 120.000 visitatori. Realizzata in collaborazione con le più prestigiose istituzioni scientifiche del mondo, ispirata alla spettacolare mostra internazionale dedicata al padre della teoria dell?evoluzione dall?American Museum of Natural History di New York, in collaborazione con il Museum of Science di Boston, The Field Museum di Chicago, il Royal Ontario Museum di Toronto e il Natural History Museum di Londra, l?edizione italiana è arricchita da due sezioni inedite. Promossa dal Comune di Milano-Cultura, la mostra è ideata e organizzata Codice Idee per la Cultura ed è curata da Niles Eldredge, responsabile della divisione invertebrati dell?American Museum of Natural History di New York, Ian Tattersall, direttore della Hall of Human Evolution dello stesso museo e Telmo Pievani, filosofo della scienza e esperto di teoria dell?evoluzione. Il catalogo della mostra, a cura di Codice edizioni, oltre ai testi dei tre curatori, Niles Elderedge, Telmo Pievani e Ian Tattersall, presenta un vasto apparato iconografico della mostra stessa, con ampi stralci di testo delle diverse sezioni. Codice Edizioni