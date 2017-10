David Bowie, l’uomo elefante

Il 23 settembre 1980 è già uscito da undici giorni nel Regno Unito Scary Monsters (And Super Creeps), album di inediti che arriva l’anno dopo Lodger, ultimo disco della trilogia berlinese. Il lavoro, per intenderci, è quello con Ashes To Ashes (ma non solo). Bene. Quello stesso 23 settembre, però, è importante per un altro motivo per David Bowie: l’artista debutta infatti a Broadway in The Elephant Man. “Lo spettacolo teatrale è basato sulla vera storia di Joseph ‘John’ Merrick, l’uomo pietosamente deforme che nel 1884 il chirurgo Frederick Treves sottrasse a un circo nel quale veniva mostrato come attrazione e finì per diventare il beniamino della società alla moda e una sorta di pietra di paragone per l’Inghilterra vittoriana. La produzione teatrale, che precedeva il famoso film diretto da David Lynch nel 1981, era un adattamento a dir poco libero della vita di Merrick e il suo successo popolare era dovuto soprattutto al modo in cui seguiva una linea a metà strada tra simbolismo morale e sentimentalismo; a un certo punto Merrick esclama, ‘A volte penso che la mia testa sia così grande perché è piena di sogni’, mentre un altro personaggio dice di lui, ‘Cerchiamo di civilizzarlo in modo che possa riflettere meglio noi stessi'”.