David Mc Taggart, militante ecologista

Prima di diventare un militante ecologista David Mc Taggart, imprenditore canadese emigrato in Nuova Zelanda, è stato un grande appassionato di vela. Ogni battaglia ecologista intrapresa dall'abile e geniale ecoguerriero, fondatore di Greenpeace ed ex presidente di Greenpeace International, si trasformava in un gesto mediatico anche se il suo carattere timido e schivo era infastidito ogni volta dal successo guadagnato. La prima battaglia ambientalista risale al 1972 quando, a bordo del suo 12 metri "Vega", blocca i test atomici francesi a Mururoa, atollo della Polinesia francese. Il programma dei test fu modificato per via della sua presenza in quell'area e destò improvvisamente l'interesse dell'opinione pubblica mondiale sul pericolo e le conseguenze degli esperimenti nucleari francesi nel Sud Pacifico. L'anno dopo Mc Taggart torna a Mururoa, ma questa volta porta con sé un gruppo di militanti ecologisti di Greenpeace e, nel 1980, sempre a bordo del suo "Vega" McTaggart naviga verso Mururoa, ma una nave della marina militare francese lo intercetta e lo cattura. Il test nucleare viene effettuato come previsto ma il canadese porta il caso in tribunale e vince. Greenpeace diventa il simbolo degli ecologisti di tutto il mondo e, forte dei successi ottenuti, l'organizzazione verde più famosa e amata nel mondo moltiplica i suoi uffici per condurre in modo capillare e su scala internazionale innumerevoli battaglie ambientaliste in favore delle foreste, contro gli Ogm, lo sfruttamento dell'Antartide, i massacri di foche e balene e il traffico delle scorie nucleari. Nell'81 McTaggart rimane parzialmente cieco da un occhio durante l'ennesimo blitz di protesta contro i test nucleari a Mururoa dove tornerà ancora una volta, l'ultima, nel 1995 quando da Parigi Jacques Chirac decide di riprendere gli esperimenti. Per oltre due settimane David McTaggart e i suoi ecoguerrieri giocheranno al gatto col topo con le navi da guerra francesi tenendo il mondo col fiato sospeso. Poi le battaglie si diradano fino all'abbandono quasi definitivo dalla scena ambientalista per dedicarsi alla produzione di olio di oliva nella silenziosa e tranquilla tenuta umbra di Panciano, sul lago Trasimeno. Stava pensando ad un archivio di Greenpeace da costruire tra gli ulivi della dolce campagna umbra, quando il 23 marzo di quest'anno, a 69 anni, muore in un banale incidente sulla Statale 71 che collega Castiglione del Lago a Chiusi. Maurizio Torretti