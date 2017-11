Con DB_ÖBB EuroCity raggiungi la magia dei mercatini di Natale in modo sostenibile e senza stress

Per chi ama le luci e i colori del Natale, cosa può esserci di meglio dei mercatini delle città tedesche e austriache e del nostro Sud-Tirolo per immergersi completamente nelle atmosfere di festa? Grazie alle ferrovie tedesche e austriache DB_ÖBB EuroCity, l'armonia dei canti natalizi, i profumi dei dolci alla cannella e del vin brulé e le decorazioni artigianali in vendita nelle tipiche casette in legno sono ancora più vicini!

Con DB_ÖBB EuroCity i mercatini di Natale sono ancora più vicini

DB_ÖBB EuroCity: viaggi veloci, ecosostenibili, a prezzi convenienti