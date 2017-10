De Nittis. Impressionista italiano

La mostra è articolata in nove sezione. Si apre con l?Autoritratto di De Nittis che invita lo spettatore ad entrare nella sua casa così come nella sua opera. Nella prima sezione, La natura mi ha svelato la verità che si cela del mito, sono esposti quadri di amici con alcuni studi sulla Natura realizzati durante i numerosi soggiorni napoletani. Conosco tutti i colori, tutti i segreti dell?aria e del cielo è il titolo della seconda selezione di immagini, sono ricerche concrete sulla rappresentazione della luce. Nella terza sezione, il Vesuvio è il soggetto principale, e poi il Viaggio come una dimensione abituale dell?artista abituato agli spostamenti. Seguono alcuni famosi quadri dedicati ai treni, alle carrozze, all?attraversamento della Manica, per giungere a Londra, con la nuova nave a vapore. La sezione Parigi e Londra riunisce alcuni quadri famosi di vedute delle due grandi capitali europee. L?elegante società nel turbinio di ogni ora è il titolo della sezione dedicata alla mondanità . Fulcro dei salotti mondani è la donna nella sezione La sofisticata bellezza della donna moderna. L?influenza del japonisme è evidente nella sezione Il matrimonio con la Musa Giapponese. Una notevole sezione grafica con opere provenienti dal museo di Barletta, dalla fondazione piceni e dall?istituto nazionale per la grafica, costituisce, insieme ai disegni contenuti nel taccuino di De Nittis e mai esposti, la sezione finale dell?Esposizione. La mostra si presta in modo particolare ad essere presentata al pubblico delle scuole. Ai più piccoli è invece dedicata una serie di divertenti atelier nella duplice modalità individuale o di gruppo. Sonia Tarantola Info: sezione didattica (dal lunedì al venerdì, orario 10-15): tel 02-86912297, 02-72094256; didattica@mazzotta.it; segreteria@mazzotta.it