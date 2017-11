Prestigiacomo firma decreto contro OGM

"Abbiamo tirato un grosso sospiro di sollievo anche se eravamo comunque convinti che il Ministro dell'Ambiente, insieme al Ministro Fazio, controfirmasse il decreto. A questo punto abbiamo agricoltura, salute e ambiente che sono sostanzialmente d'accordo nel respingere qualsiasi tipo di coltivazione OGM in Italia". Ma qual è la situazione nel resto dell'Unione europea? "Il Paese dove si coltivano più OGM a livello di ettari è la Spagna; ci sono poi diversi Paesi che dopo aver coltivato OGM si sono sostanzialmente fermati. Il classico caso è quello della Germania, che a seguito di una valutazione sulla sicurezza alimentare degli organismi geneticamente modificati ha praticamente interdetto la coltivazione del mais Mon 810 sul suolo tedesco". Ascolta l'intervista a Rolando Manfredini, Coldiretti Cos'è successo: 2006. L'imprenditore agricolo friulano e vicepresidente di Futuragra, Silvano Dalla Libera, chiede insieme ad altri 400 agricoltori l'autorizzazione per poter coltivare mais geneticamente modificato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Non riceve nessuna risposta, fa ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato emette una sentenza (n. 183 del 19 gennaio 2010) che obbliga il Ministero delle Politiche agricole a decidere in merito al rilascio dell'autorizzazione alla semina di OGM entro 90 giorni. Cosa deciderà il Ministero? Il Ministro Zaia si è pubblicamente dichiarato contrario all'introduzione di OGM e si è detto pronto a fare di tutto per salvaguardare l'agricoltura italiana, il suo patrimonio e la sua identità. Abbiamo raccolto la sua testimonianza e quella di una rosa di esperti, composta da medici, scienziati e da rappresentanti delle aziende alimentari e del mondo dell'agricoltura convenzionale, biologica e biodinamica. Luca Zaia- Ministro Politiche Agricole "La soluzione di tutti i mali non sono gli OGM. Ad esempio, dove si coltivano OGM gli agricoltori non guadagnano di più" Ascolta l'intervista Roberto Pinton- Segretario di Assobio "Non si capisce come la fame nel mondo possa essere superata coltivando della soia e del mais che servono come mangime animale" Ascolta l'intervista Vandana Shiva- Agronoma e scienziata indiana "Gli OGM sono una di quelle false soluzioni che non solo non risolvono la crisi del clima, la peggiorano" Ascolta l'intervista Stefano Masini- Responsabile ambiente Coldiretti "I consumatori apprezzano il made in Italy per valori di biodiversità, l'OGM rende un prodotto agricolo e alimentare anonimo" Ascolta l'intervista Claudio Mazzini- Direzione Qualità Coop Italia "Dal 1999 abbiamo deciso sui prodotti a marchio Coop di non avere ingredienti che possono contenere o derivare da OGM" Ascolta l'intervista Roberta De Natale- Responsabile Qualità Auchan e Sma "Abbiamo intrapreso una politica del non OGM da anni e garantiamo su tutti i nostri prodotti a marchio industriale, sulle nostre filiere controllate e sui prodotti dell'ortofrutta l'assenza di materie prime OGM" Ascolta l'intervista Pier Mario Biava- Oncologo e medico del lavoro "Quello che sbandierano i produttori OGM, cioè che resistano ai pesticidi, comporta che di fatto se ne usino di più per distruggere le erbacce e che poi questi pesticidi arrivino a noi attraverso la dieta" Ascolta l'intervista Enrico Marchetti- Responsabile politiche industriali e di filiera di Federalimentare "L'industria di fatto non produce alimenti OGM. C'è un vero attore che fa da riferimento per qualunque scelta dell'impresa alimentare: la scelta del consumatore" Ascolta l'intervista Giovanni Legittimo- Responsabile segreteria tecnica Demeter "Gli OGM vanno a toccare in negativo la biodiversità con ricadute di tipo sociale, come l'asservimento degli agricoltori alle ditte sementiere. La nostra ricchezza è la biodiversità di sementi: l'agricoltura biologica e biodinamica la salvaguardano" Ascolta l'intervista Ovidio Marzaioli- Responsabile energia e ambiente Movimento Consumatori "Noi dobbiamo tutelare la salute innanzitutto. Abbiamo straordinarie produzioni tipiche e di qualità superiore. L'utilizzo di OGM porta alla massificazione di produzione, che va contro l'idea del made in Italy e contro la produzione di qualità" Ascolta l'intervista Ascolta tutto lo speciale OGM di LifeGate Radio