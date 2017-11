Delphis, lo zoom sul mare

Marinai, diportisti e appassionati del mare: saranno loro, il 22 luglio 2007, a dare il via alla prima grande operazione di tutela e studio dei cetacei che abitano l?alto Mediterraneo, grazie all?iniziativa Delphis 2007. Il progetto mira a coinvolgere il più alto numero possibile di imbarcazioni ed equipaggi, per compiere un?analisi simultanea di tutti i 90.000 Km2 di mare compresi nel Santuario dei cetacei, sito nel bacino corso-liguro-provenzale e inaugurato ufficialmente solo pochi giorni fa, dopo quasi 8 anni dalla sua creazione, nel 1999. Ad ogni imbarcazione sarà affidata l?osservazione di un quadrato di mare di 2 miglia di lato. I dati, tra cui le foto dei mammiferi marini, dovranno essere raccolti tutti alla stessa ora (le 12.00). Le informazioni così ottenute costituiranno poi la base per indagini future. Si prevede, infatti, di ripetere l?esperimento una volta all?anno, sempre in piena estate, ossia nel momento in cui la presenza di questi animali nell?alto Mediterraneo è più cospicua. Da un lato questa operazione permetterà di comprendere più a fondo le condizioni della fauna del Santuario e pianificarne, così, la difesa; dall?altro promuoverà ulteriormente la sensibilizzazione di marinai e diportisti, il cui aiuto è fondamentale per preservare questo importante tratto di mare. L?operazione Delphis è patrocinata da Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana, Regione Liguria, Regione Toscana, Regione Sardegna, ma prevede anche il coinvolgimento di diversi altri enti, tra cui Lega Navale Italiana, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, UCINA. Insomma, con l?esperimento del 22 luglio, l?attività di Pelagos parte con tutte le carte in regola. Sempre più vicina a centrare l?obiettivo tutela. Chiara Boracchi