Denver

A volte, quando la stanchezza è grande, rifiuto di vedere in questo atto il piacere di una passeggiata. Allora dài, il guinzaglio a Denver che scodinzolando mi dice: - "Ho capito, è il mio momento!" Imbocco il sentiero dello sparuto tratto di campagna dietro casa, controvoglia, resistendo ai suoi strattoni, alla sua fretta di arrivare; poi lo sgancio e lui prende subito la corsa. Un fulmine bianco e nero nel verde intenso dei campi. Allora comincio a guardarmi intorno davvero: le piantine giovani di granturco, i trifogli, a migliaia, le robinie profumatissime di Maggio, e fiori, piccoli perfetti fiori di tutti i colori. C'è un po' di vento, le nuvole corrono gonfie e bianche. Mi viene un sorriso, raccolgo un bastoncino e lo tiro a lui che, sorpreso, mi corre incontro seguendo con gli occhi la preda ambìta nelle mie mani: il fulmine bianco e nero riparte a caccia del tesoro. Torna poco dopo aver trovato, chissà dove, il bastoncino che mi porge invitandomi con gli occhi, con la coda e le orecchie: - "Tiralo, ti prego, tiralo ancora!". La passeggiata si snoda in un percorso familiare ma ogni giorno nuovo, poiché la natura in questo è sorprendente: guardo, annuso, respiro, accarezzo, cammino inciampando col naso per aria. Torno a casa sempre stanca, ma più serena: grazie, Denver.