Design e bellezza, in legno

Le sue forme curve si adattano perfettamente al corpo. Bastano piccoli movimenti per trovare la posizione più comoda: spostando il peso del corpo indietro, ci si può rilassare con i piedi in alto, spostandolo in direzione opposta si sta seduti comodamente per guardare la tv o chiacchierare. Ma è proprio dondolandosi pigramente avanti e indietro che si potranno apprezzare pienamente le peculiari caratteristiche di questa sedia. I suoi designer sono Teppo Asikainen e Ikka Terho. Quest'ultimo racconta come nacque la sedia a dondolo "Chip": "Chip was an accidental spin off from Netsurfer. We were building Netsurfer in different garages and workshops all over the place and we pressed the form for the first plywood seat ourselves. When we were playing around with it we realised that you could use it on its own. As Netsurfer has about 200 parts we joked that we wanted to make a seat with just one part but we failed - it has two! We added the base to give it better suspension and stop your fingers getting caught". ("Chip è stata una derivazione casuale di Netsurfer. Stavamo costruendo Netsurfer in diversi laboratori ed elaborammo noi stessi una forma per la prima sedia a dondolo. Quando fu realizzata capimmo che si poteva usare solo questa semplice forma. Poiché Netsurfer è formata da circa 200 componenti scherzammo sul fatto che volevamo una seduta formata da un unico pezzo ma non fu possibile - alla fine risultava averne due! Aggiungemmo una base per garantire una migliore sospensione e impedire infortuni alle dita"). Nota: Netsurfer è un'altra particolarissima sedia del gruppo di designer svedese Snowcrash.