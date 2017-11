Design. Oltre il Salone Internazionale del Mobile di Milano

Due eventi della Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano hanno luogo nello spazio corsocomo9 in Corso Como 9 e in Corso Genova 7. "501 punti di design", in Corso Genova, presenta una nuova carta ecologica, CartaMela, realizzata per il 50% con i resti organici della lavorazione industriale delle mele. Tali scarti, sottoposti a un processo di essiccazione, macinatura e sterilizzazione, producono una polvere stabile e non attiva, ricca di cellulosa e zuccheri cristallizzati, idonea alla produzione di carta ecologica bianca, da pacchi e cartone. Per l?occasione due studenti della facoltà di Design e Arte, Monika Torresan e Carmelo Scala, in collaborazione con il Ministero della Grafica, hanno realizzato una particolarissima installazione con 3.800 mele dell?Alto Adige. Corso Genova 7, Milano 13-18 aprile ore 11-21 "Giocattoli d'epoca", in Corso Como 9, è un progetto che invita a riscoprire la manualità, insegnando a costruire simpatici giochi con le proprie mani. Autore Marco Merulla, studente della Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano, grazie al cui studio e ricerca è stato possibile recuperare numerosi giocattoli del dopoguerra realizzati con materiali poveri. Si parte da un set con le istruzioni per costruire otto giocattoli e un kit iniziale con gli elementi necessari a costruirne tre... I giochi sono così semplici che viene subito la voglia di andare avanti. Spazio corsocomo9 Corso Como 9, Milano 13-17 aprile ore 11-21 ?Design alla Coop? La Coop di Via Arona espone 20 prototipi di oggetti di uso quotidiano, riprogettati da 19 designer della nuova generazione: dallo sturalavandini, al battipanni, ai dischetti di cotone per la cosmesi, ai bastoncini cotonati, la carta igienica per i bambini... Oggetti di dimensioni adatte al trasporto, la cui funzionalità sposa l?eco-efficienza grazie all?utilizzo di materiali e lavorazioni compatibili con l?ambiente e con il successivo riciclo. Qualche esempio: dando al dischetto per la cosmesi la forma di un fiore se ne migliora l'ergonomia risparmiando fino il 20% del cotone; progettando i bastoncini cotonati in due parti staccabili -un sottile supporto in alluminio e una punta di cotone removibile- si riesce a ridurre il materiale monouso; lo sturalavandini è pensato con una ventosa a sezione ondulata e manico antiscivolo per liberare gli ingorghi evitando, quando possibile, l?utilizzo di prodotti inquinanti; con un panno tra le due suole, la pantofola in feltro cattura la polvere mentre si cammina? Per tutta la durata dell?esposizione i visitatori possono esprimere la preferenza sul prototipo che un giorno vorrebbero poter acquistare in uno dei punti vendita Coop. Coop Via Arona 15, Milano 13-18 aprile ore 10-20 Redazione Ambiente