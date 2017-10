Detenser nel trattamento del mal di schiena

Il mal di schiena è probabilmente la più frequente forma di disturbo doloroso a carico dell'apparato locomotore. Dal 65 all'80% delle persone soffre o ha sofferto di lombalgia. La percentuale di ricadute è alta e dopo due anni è stato calcolato che, nella metà dei casi, diventa cronica e rappresenta la prima causa di disabilità nei soggetti con età inferiore ai 45 anni e la terza causa in quelli di età superiore. Capita di rado che il meccanismo del dolore sia puramente infiammatorio, solitamente è presente una componente meccanica più o meno evidente, a cui si associano meccanismi riflessi, in particolare muscoli contratti e possibile compressione di radici nervose. Il mal di schiena nel 90% dei casi è del tipo comune o aspecifico, solo in un caso su dieci può essere dovuto a radicolopatie o gravi patologie specifiche quali tumori, infezioni e malattie infiammatorie. E? conseguente a sollecitazioni abnormi, atteggiamenti o posture errati ed interessa entrambi i sessi in egual misura. Contrariamente a quanto si crede, non presenta carattere di stagionalità. Test clinici dimostrano che il Detenser in Telo Cypro -un tessuto composto da sottilissimi fili in rame intrecciati, morbido ma resistente e pratico (basta infilare sotto il lenzuolo tenendolo durante il sonno)- può prevenire e curare le patologie legate al mal di schiena potenziando le attività lavorative e prevenendo le ricadute di chi soffre frequentemente di mal di schiena. Il Detenser sfrutta le caratteristiche proprie del rame ed è in grado di ridurre le tensioni muscolari e la contrattura, disperdendo le microcariche in eccesso, responsabili del perverso circolo vizioso dolore-tensione-dolore. Non esistono controindicazioni, effetti collaterali o interazioni con altri trattamenti nell'uso del Detenser che può inserirsi tra le terapie naturali. Francesco Greppi