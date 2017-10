Detersione degli anziani

Il corpo umano contiene il 55 - 60 % di acqua ma quello che la pelle "beve" non è acqua, sono le sostanze lipidiche, gli oli. E' chiaro che bisogna privilegiare gli oli naturali e mettere in secondo piano la profumazione e l'inevitabile untuosità. Al contrario, se si usa un prodotto a base di vaselina (grasso minerale derivato del petrolio), tanto in voga nella cosmetica americana, il rischio è di creare sofferenza alla cute che non riconosce il prodotto costituito da sostanze che non hanno niente a che fare con il sebo cutaneo. Il consiglio è di evitare accuratamente la vaselina e tutti i derivati. Esistono circa 5000 oli vegetali nel mondo e ogni anno il mercato ne scopre diversi provenienti dalla Foresta Amazzonica, Australia, ecc... L' Italia ha la fortuna di produrre l'olio di oliva, ricco di sostanze benefiche che rendono la pelle più elastica, più resistente alle modificazioni del corpo dettate dall'età o da situazioni particolari come la gravidanza... perchè non utlizzarlo? Anche il detergente deve avere una certa quantità di olio perchè nel momento in cui si lava o massaggia l'olio viene assorbito dalla pelle e nello stesso tempo permette che il processo di detersione si svolga in maniera fisiologica e funzionale: porta via lo sporco, quello di cui la pelle non ha bisogno come secrezioni, sebo eccessivo, ecc...restituendo alla pelle quelle sostanze lipidiche fondamentali per mantenersi sana. L'anziano che vuole svolgere una vita dinamica deve prestare attenzione ad alcune problematiche tipiche dell'età "matura" ed entrare nell'ottica di trattamento e detersione tenendo ben presente due cose: nel derma l'attività rigenerativa non c'è più (l'estaticità cutanea è compromessa) e il ruolo fondamentale dell'alimentazione. Va da sè che i prodotti per la detersione dell'anziano avranno Va da sè che i prodotti per la detersione dell'anziano avranno un'alta percentuale di olio proprio per rispettare e nutrire la pelle bisognosa di sostanze lipidiche. Purtroppo l'incontinenza, legata a un problema delle secrezioni non controllata di urina, è una patologia frequente che può infiammare la zona inguinale dell'anziano che con l'età si è fortemente assottigliata. Per le piaghe da decupito il problema è arginarle per tempo: si forma come una macchiolina e dopo due giorni diventa grossa modificando gli strati profondi della pelle. Il problema diventa detergere l'epidermide mantendo la trama del tessuto elastico per non formare la lesione. Anche e soprattutto in questo caso è fondamentale utilizzare delle metodiche di detersione che mantengano la pelle il più ingrassata possibile (spugnature di olio di olive). Stesso discorso per il capello dell'anziano che oltre ad essere bianco è sottilissimo per cui andare a stressare il capello con prodotti troppo aggressivi può comprometterne la salute. Altro capitolo è legato alla modificazione cutanea, strettamente legato alla pigmentazione dell'anziano: l'uso di prodotti che rispettino il naturale equilibrio della pelle è il primo passo verso il benessere a tutti i livelli. Sonia Tarantola