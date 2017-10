Detersione del corpo: imparare a coccolare la propria pelle

Il tema proposto riguarda la detersione e come coccolare la pelle, un argomento poi ripreso in una serie di incontri in cui si parlerà di detersione del cuoio capelluto (lunedì 3 luglio), di detersione dell'anziano (10 luglio), per riprendere a settembre sempre con la detersione legata alla donna in gravidanza e al bambino. Si tratta di una serie di appuntamenti per confrontarsi direttamente con l'esperto. Questo incontro vuol essere un primo approccio per spiegare in maniera semplice la composizione della pelle, materiale valido per introdurre gli incontri successivi. Ogni qualvolta facciamo una detergenza sul nostro corpo andiamo ad alterare la struttura più superficiale della nostra pelle. Purtroppo i prodotti che troviamo in commercio o sono inadeguati o sono troppo aggressivi e così frequentemente si verificano delle reazioni. Negli ultimi anni si è poi unito un'ulteriore problema legato all'aumento delle intolleranze di sostanze che, anche se diluite all'interno del prodotto, possono causare notevoli disagi e reazioni cutanee. Riportiamo uno schema della cute per introdurre il concetto di detersione: Mantello cutaneo: ha una funzione sicuramente protettiva anche da un punto di vista psicologico (protettiva del nostro Io). Questo spiega il perchè le patologie psicosomatiche con grande frequenza fanno riferimento alla nostra cute (ogni squilibrio, ogni trauma si manifesta sulla pelle). Altra funzione è la termoregolazione (con la sudorazione manteniamo equilibrata la temperatura corporea). Abbiamo poi le strutture vere e proprie della pelle, a partire dal basso si incontra... Abbiamo poi le strutture vere e proprie della pelle, a partire dal basso si incontra: Ipoderma: una struttura che ha una funzione di protezione degli organi sottostanti. E'costituito essenzialmente da tessuto adiposo, lo stesso che crea la cellulite ma il suo ruolo è molto importante perchè in momenti particolari di bisogno (stress, malattia,..) il nostro organismo lo utilizza trasformandolo in calore ed energia fisica. Derma: strato intermedio, è la parte più viva della nostra cute. Ha la caratteristica di presentare all'interno i nervi e le ghiandole oltre alle fibre collagene, sostanze reticolari che danno sostegno della pelle. Epidermide: si divide in 7 strati, questi quelli da conoscere per la detersione: strato basale: in esso sono presenti i nuclei delle nostre cellule responsabili del processo di cheratizzazione ovvero di ricambio alla nostra pelle. strato corneo: dove le cellule non hanno più la presenza del liquido e sono morte e sono responsabili del ricambio. Al di sopra di tutti questi strati esiste uno strato che si chiama film idrolipidico costituito essenzialmente da una componente acquosa, idrofila ed una componente lipidica (grasso). E' lo strato che interessa di più, perchè ogni qualvolta andiamo a detergere in qualunque modo con qualunque prodotto la nostra pelle, ciò su cui andiamo a lavorare è proprio il film idrolipidico. La sua funzione è di proteggere autonomamente la pelle dalle aggressioni esterne e anche dal sole (l'importanza della protezione solare). Per aiutare a mantenere in equilibrio il film idrolipidico è molto importante avere una quantità sufficienti di vitamine: in particolare la vitamina A e E che costituire la parte lipidica della pelle. Un capitolo a parte è dedicato alla vitamina B che ha anche la caratteristica di andare ad integrare la flora batterica intestinale, riequilibrandola. Tutto questo perchè l'intestino e la pelle sono assolutamente correlati l'uno con l'altro. La detergenza è il primo atto che una persona svolge nel rispetto della zona interessata. Una detersione corretta permette di proteggere meglio la propria pelle, di nutrirla, idratarla e rispettarla. Sonia Tarantola