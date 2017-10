Di stoffa o invisibile: ecco la nuova tastiera

Senza di lei non potremmo nemmeno scrivere: "ciao come stai?". La tastiera del computer, quell'insieme di tasti grigio plastica, che traduce i nostri pensieri in file elettronici, è ormai entrata a far parte dell'immaginario collettivo e, anche se l'industria hi-tech ci ha ormai abituati ad ogni ben di Dio tecnologico, una buona keybord rappresenta ancora uno degli strumenti più comodi per scrivere, chattare, o, più semplicemente, mandare una normalissima e-mail. Virtual Keybord, questo il suo nome, incorpora un'innovativa tecnologia che, attraverso sensori di movimento ed un software basato sulle reti neurali, è in grado di far lavorare gli utenti su di una qualsiasi superficie come se avessero sotto le dita una vera tastiera. Indossando un head mounted display, un monitor simile ad un casco, che ha il compito di proiettare l'immagine virtuale di una tastiera, e legandosi alle mani due piccole cinture capaci di rilevare i movimenti delle dita, l'utente potrà premere i tasti virtuali, che, a loro volta, verranno poi trasformati in caratteri da inviare al computer tramite connessione Bluetooth. Per chi, invece, non sa rinunciare agli sms, Elektex è la nuova tastiera, realizzata in tessuto, che può essere tranquillamente piegata o lavata in lavatrice senza perdere le proprie funzionalità. Ma non è tutto. Al Centro Sensor and Actuator dell'Università di Berkley, in America, si sta cercando di sviluppare una guanto che, fornito di accelerometro, potrà sostituire sia la tastiera che il mouse. Il sistema in via di evoluzione, denominato The Acceleration Sensing Glove, sarà in grado di decifrare e tradurre i gesti delle mani in simboli, che successivamente verranno interpretati dal computer. Per i maniaci della privacy, invece, da oggi è anche possibile sapere se il nostro computer è stato utilizzato da qualche malintenzionato. Keykatcher è un dispositivo, grande come il tappo di una penna, capace di registrare ogni movimento passato sui pulsanti della nostra tastiera. Un'azienda, che porta lo stesso nome del prodotto, sta già vendendo il dispositivo, un aggeggio che, se posizionato tra il cavo della keybord e la presa del pc, è in grado di memorizzare, visualizzandoli in un secondo momento, testi, e-mail, documenti e anche password e numeri di carta di credito, il tutto nella massima discrezione. Luca Bernardelli