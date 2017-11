Diagnosi non invasive: il Vega test

Nata alla fine degli anni '50 per dimostrare l'esistenza dei punti dell'agopuntura, questa tecnica è via via diventata un vero e proprio esame, che si è diffuso soprattutto, ma non solo, nell'ambito della medicina omeopatica per l'individuazione dei rimedi. Si tratta di una metodica molto utile per verificare lo stato energetico generale del paziente, la funzione di organi e sistemi, l'eventuale stato d'intossicazione, carenze nutrizionali e intolleranze alimentari. Il metodo ha origine dall'elettroagopuntura secondo Voll (EAV) e si basa come quest'ultima sulla misurazione della resistenza elettrica cutanea, rilevata in corrispondenza di un meridiano o di un punto dell'agopuntura. "Mentre la EAV registra la resistenza elettrica in numerosi punti del corpo, il Vega test, che è solo uno dei vari sistemi derivati dalla EAV, usa come "porta d'ingresso" un solo punto, solitamente sul dito di una mano. Nell'apparecchiatura sono memorizzate le frequenze corrispondenti a numerose sostanze e tessuti. Qualora l'organismo entri in risonanza con una di queste frequenze, si registra una variazione della resistenza. È da questo evento che si parte per fare una diagnosi precisa", ci spiega il dottor Vanni Zacchi, medico chirurgo specialista in ginecologia ostetricia ed esperto in medicine naturali. L'operatore dovrebbe essere un medico. L'uso del Vega test, infatti, richiede notevole esperienza ed è possibile che vi siano variazioni nei risultati da un operatore all'altro. La durata del test oscilla da una mezz'ora ad un'ora, nel caso del primo esame completo. Il costo della prima seduta si aggira mediamente sulle 200.000-300.000 lire, mentre gli incontri di controllo hanno un costo inferiore. Informazioni più dettagliate e indirizzi si possono ottenere telefonando alla Società Italiana Medicina Funzionale, numero verde 800-336377. Gudrun Dalla Via