Dialogo tra le saggezze

Venerdì 22 ottobre, alle 12.30, si è svolto un incontro sull'esperienza dei sistemi agricoli indigeni, uno dei 61 laboratori organizzati a Terra Madre, su temi interessanti per tutti coloro che sono attenti alle risorse ambientali, agli equilibri del pianeta alla qualità dei prodotti e alla salvaguardia della diversità. I partecipanti erano delegati di paesi di tutto il mondo, gli interventi erano di rappresentanti di comunità agricole locali di Perù, Brasile, Canada, Algeria, Ciad, Senegal. Malgrado la diversa provenienza geografica, i messaggi erano sempre gli stessi: la cultura e l'agricoltura tradizionale valorizza e rispetta la terra, la cultura e agricoltura moderna no. Il risultato dell'applicazione di metodologie moderne, sementi e prodotti chimici sugli ecosistemi dei paesi in via di sviluppo sono spesso disastrosi e in quasi tutti i casi sta avvenendo un riavvicinamento, da parte dell'agricoltura moderna cosiddetta convenzionale, ai sistemi e, soprattutto, alle logiche tradizionali, che hanno un esperienza millenaria nella gestione dell'ecosistema e nel suo ottimale sfruttamento. Le tradizioni culturali si sono rivelate un baluardo per la difesa della diversità genetica, capaci di conservare e divulgare sementi privilegiando la ricchezza e la molteplicità al predominio di poche specie. Presso numerose comunità indigene, le sementi e i tuberi sono portati in dote dalla sposa nel nuovo villaggio in cui si stabilisce, una pratica millenaria che ha sempre favorito il ricambio genetico. E' stato con indicibile orgoglio che il rappresentante del Perù ha elencato i numeri delle diverse varietà presenti di cereali, leguminose, frutta e verdura presenti nella tradizione agricola della sua comunità. "La diversità è olistica - ha detto - nelle Ande tutti gli elementi della collettività naturale sono considerati parte della vita. La diversità è valorizzata e apprezzata come frutto della creazione!". "Le donne, la terra madre e i semi sono la stessa realtà. Aggredire, manipolare, mancare di rispetto a una di queste tre realtà vuol dire aggredire la vita stessa", ha riconfermato un esponente della popolazione nativa amazzonica, venuto a terra Madre insieme alla rappresentante brasiliana di una banca di semi brasiliana che ha contribuito a far recuperare la coltivazione di una varietà coltivata che era andata persa nell'arco dell'ultima generazione. E recuperando la semente e il raccolto, c'è stato un immediato recupero anche di canti e tradizioni legate a quell'alimento. Da una tribù di nativi americani del Canada è giunta una testimonianza in diretta sull'importanza della salvaguardia dei pesci, fonte di vita da centinaia di anni per i membri della comunità. Gli indiani da sempre pescano con una rete bucata, per lasciare a qualche pesce una possibile via di fuga, per "non farli arrabbiare"; e il primo salmone della stagione lo portano a riva i bambini, dal cuore puro, in segno di rispetto. Di bambini si è parlato ancora. Nella cultura tradizionale andina sono espressione dell'energia vitale... "Quando i bambini vengono tolti dalle fattorie per essere rinchiusi tra le 4 mura di una scuola, l'azienda perde l'energia di gioia portata dai bambini". "Ma allora non dovrebbero andare a scuola?" Ha obiettato qualcuno dal pubblico... "No, certo che no! sono le scuole che dovrebbero essere all'aperto, per non far perdere quella capacità di mantenersi in contatto con il mondo circostante che i bambini hanno già spontaneamente". Il rappresentante del Senegal ha sottolineato l'uguaglianza "alimentazione = vita", lamentando gli effetti negativi della colonizzazione occidentale su valori e stile di vita, abitudini alimentari e tecniche di agricoltura. Nell'agricoltura tradizionale il territorio era considerato patrimonio della collettività e si prevedevano insieme le decisioni più adatte a salvaguardare la biodiversità. Oggi si stanno cercando nuove strategia per ricreare una connessione tra conoscenza moderna e tradizionale. Dall'Algeria arriva lo stesso messaggio. Il coltivatore di datteri di un'oasi a 600 km a sud di Algeri, oramai pieno Sahara, racconta del delicato equilibrio esistente nell'ecosistema dell'oasi in cui convivono piantagioni di datteri, alberi da frutto, coltivazioni a terra e allevamento ovino e caprino. Da quando sono state introdotti i pesticidi e le sementi provenienti dall'esterno questo equilibrio si è rotto e ora si sta faticando molto per ricostruirlo a partire, ancora una volta, da un recupero di metodologie tradizionali. Sempre dall'Africa, un anziano e autorevole rappresentante del Ciad, nero come il carbone e molto carismatico nella sua ampia veste bianca, ha esordito dicendo "Vengo da uno dei paesi più poveri del mondo". La sua testimonianza era assolutamente allineata alle precedenti. In Ciad, inoltre, le conseguenze dell'effetto serra sono più evidenti che altrove e il processo di desertificazione è in fase avanzata. "Non abbiamo bisogno di sementi e pesticidi - ha detto - ma semplicemente di irrigazione". "Quando l'uomo si sente superiore al resto della creazione qualche cosa si rompe nell'equilibrio con le altre forma di vita". E' con questo messaggio che ha sottolineato il suo contributo un altro esponente delle culture native sudamericane. Malgrado gli innumerevoli soprusi a cui sono state sottoposte queste popolazioni, e lo sono tuttora - basti pensare a quanto avviene in Amazzonia per fare posto agli allevamenti destinati alle multinazionali della carne - il tono di tutti gli interventi non era né retorico, né di denuncia o rivendicazione. E' strato di un incontro tra "colleghi" per sottolineare quanto sia simile la "battaglia" che stanno tutti affrontando pur nel piccolo del loro territorio. Per far sentire e capire, anche ai più semplici campesinos e lavoratori della terra, che il loro ruolo è importante e che non sono soli nel loro impegno per la vita. Marcella Danon