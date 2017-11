Diario di un gatto con gli stivali

Quasi per gioco l'autore ha voluto insinuare dubbi e domande scomode nelle trame delle favole tradizionali, riformulando esiti e rapporti. Così per esempio in questi giochi narrativi Cappuccetto Rosso, da innocente bambina, diviene una ragazza imbrogliona e bugiarda che organizza una criminosa messinscena per ottenere l'eredità della nonna e per sottrarre le ricchezze di un facoltoso lupo. Successivamente quella che racconterà come sua versione dei fatti al commissario reale, passerà alla tradizione come la favola istituzionale. E allora a chi credere? Quale storia seguire? Così come Cappuccetto Rosso altri personaggi si vedono deviati dai binari della tradizione e attraversando sentieri narrativi più originali animano favole rinnovate. I materiali dell'impasto favolistico rimangono inalterati, si trovano fate, principesse, re regine e principi, mentre vengono rimodellati la collocazione scenografica, gli ambienti, i rapporti tra i personaggi che si fanno sempre più concreti e si incarnano nella complessità della storia reale. E' un libro sfizioso che ci fa assaporare la facoltà più forte che ha la nostra mente, ovvero quello della possibilità. Queste favole di Roberto Vecchioni sono rimodellate e riplasmate in un caleidoscopio di possibilità, di scelte e di vie. Mostrano l'altro lato della medaglia, quello che spesso non scorgiamo perché la nostra mente si assopisce nel torpore dell'abitudine, del meccanicismo della quotidianità.