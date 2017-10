Oms Organizzazione mondiale della Sanita

L'Organizzazione mondiale della Sanita' (Oms), nel rapporto 2002 sullo stato di salute nel mondo, evidenzia le dieci principali minacce alla salute dell'umanita': malnutrizione, sesso non protetto, ipertensione, fumo, alcol, scarse condizioni igieniche, colesterolo alto, inquinamento da carburanti solidi, carenza di minerali e vitamine, sovrappeso o obesita' come le responsabili del 40 per cento dei 56 milioni di morti l'anno sul pianeta e di un terzo degli anni in salute persi.