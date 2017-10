Difendersi dai ‘Distruttori endocrini’

I "Distruttori endocrini", in sigla De, sono sostanze apparentemente invisibili, ma capaci di insinuarsi all'interno del sistema endocrino, provocando squilibri ormonali nelle funzioni riproduttive e di crescita (infertilità maschile, abortività precoce, patologie a danno della tiroide e degli organi genitali). Uno studio coordinato dall'Istituto superiore di sanità ha sottolineato come, piuttosto che demonizzare certi alimenti e oggetti di uso comune, sarebbe meglio adottare comportamenti responsabili, dato che sono le dosi eccessiva a causare le patologie. Ecco dunque alcuni semplici consigli da mettere in pratica per prevenire le conseguenze di una prolungata esposizione ai De.