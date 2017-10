Andrographis paniculata vaccino naturale

Andrographis paniculata, pianta erbacea annuale, della famiglia delle Acanthaceae, è originaria di India e Sri Lanka ed è diffusa in tutta l'Asia meridionale. Nota come "echinacea dell'India", è da secoli utilizzata nella tradizione ayurvedica come rimedio contro le malattie infettive. E' rimasta sconosciuta all'Occidente fino agli inizi del Novecento, quando è passata alla storia per il suo impiego durante l'epidemia di influenza che ha colpito proprio il subcontinente indiano nel 1919: ad essa, infatti, sono state attribuite la maggior parte delle guarigioni. Dall'andrografolide, il principio attivo della pianta, dipendono l'azione antibatterica, antivirale ed antinfiammatoria, nonché la capacità di innalzare le difese immunitarie. E' dunque utilizzata per combattere influenze, raffreddori e infiammazioni di vario genere; secondo alcuni recenti studi - pubblicati da diverse testate scientifiche come ad esempio il Journal of Experimental Therapeutics and Oncology - potrebbe inoltre essere impiegata con successo anche nelle terapie anticancro. Di Andrographis si usano le foglie e le parti aeree, che si raccolgono in estate, da conservare in un luogo secco e asciutto. Si somministra sotto forma di estratto secco in tavolette, sciroppo o tonico, sempre sotto il controllo del proprio medico curante. Chiara Boracchi