I diffusori che trasmettono “il suono della terra”

Il Cile è un paese le cui tradizioni e identità culturali sono ancora oggi valorizzate attraverso le mani di abili artigiani, che tramandano le proprie tecniche di lavorazione di generazione in generazione. Il design cileno ne fa tesoro, rimanendo lontano da marchi noti e grandi fabbriche industriali. Il progettista Pablo Ocqueteau, per esempio, ha realizzato degli altoparlanti costruiti a mano che combinano tecniche ceramiche ancestrali con moderne tecnologie audio wireless. Un'idea originale, se si pensa all'uso della ceramica soprattutto in altri ambiti come la cucina e il giardinaggio. Gli altoparlanti, tra l’altro, sono stati concepiti con un metodo di fabbricazione non convenzionale che utilizza risorse locali per preservare l'ambiente. Questi diffusori in argilla si chiamano Mapuguaquén, nome che deriva dalla lingua Mapudungun (quella degli indigeni aborigeni del sud del Cile) e significa "il suono della terra".