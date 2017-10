La diga di Mosul è un’infrastruttura “strategica”. L’esercito italiano proteggerà i lavori

Lavori in corso in Iraq per preparare la missione di ripristino della diga di Mosul a rischio crollo: un’infrastruttura strategica, necessaria per consentire la ricostruzione post-conflitto e un effettivo sviluppo sostenibile anche al di là della regione strettamente interessata. La diga di Mosul, la più grande dell’Iraq, permette di irrigare le terre, controllare la portata del fiume proveniente dalla Turchia e conservare l’acqua per combattere desertificazione e siccità, oltre a produrre energia elettrica per più di nove milioni di persone tra Mosul e Baghdad. Se dovesse crollare causerebbe un disastro e un collasso dell’intera rete elettrica irachena e un allagamento della vallata e delle coltivazioni. Situazione molto grave se si pensa che proprio nella valle del Tigri si coltivano i due terzi dei terreni irrigati e ad alta produzione dell’Iraq. Un eventuale crollo sarebbe fatale, si stima, per circa un milione e mezzo di abitanti, e costituirebbe un forte freno allo sviluppo del Paese, già piegato da decenni di conflitti.

La missione italiana, spiegata dallo Stato Maggiore Difesa