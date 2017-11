Dimmi dove ti fa male e ti dirò perchè

Il nostro corpo ci parla: allergie, obesità, sciatica, infiammazioni..indicano che al nostro interno vi sono delle tensioni profonde che cercano di esprimersi..dobbiamo imparare a comprendere questi messaggi per cambiare ciò che non va nella nostra vita. Un nuovo modo di considerare la malattia come un messaggio della coscienza, del nostro essere interiore, per scoprire che dietro la sofferenza possiamo trovare una "malattia creativa", un mezzo per progredire nella nostra evoluzione.