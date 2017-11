Dinosauri giganti. A Padova la preistoria in mostra

L'Argentina è una delle terre che più ci ha regalato reperti e fossili degli antichi abitanti della Terra, i dinosauri. E oggi, fino al 26 febbraio, a Padova presso l’auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano, sono in mostra molti di questi reperti, perfettamente ricostruiti, in alcuni casi in tutta la loro interezza.

I dinosauri giganti invadono Padova

38 mt. long, 8 mt high.

38 metri di lunghezza