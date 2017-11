Dio in una lenticchia

Sappiamo che la Sibilla dal suo antro oracolava e come pegno esigeva preziosi sacchetti di legumi color miele, dal sapore straordinario, quasi di castagna, cresciuti in un microclima perfetto sull'altopiano che si apre davanti a Castelluccio. Lontano migliaia di chilometri un monaco indù solleva una ciotola fumante per offrirla al Dio: nella ciotola una crema densa color ocra, il dhal, mistura proteica di quattro tipi di lenticchie, nere, gialle, marroni e rosse, alimento base della cucina delle grandi religioni vegetariane dell'India, induismo, buddismo, jainismo. E ancora, per un piatto di mejara, una minestra di lenticchie scure e cipolla, "questa pietanza rossa", Esaù tornato dalla caccia stanco e affamato, cede la primogenitura al fratello Giacobbe. Le dodici tribù d'Israele discendono da un piatto trangugiato che predispone l'inganno. E, senza dubbio, se volete creare un'atmosfera di eccitazione creativa in una cena, preparerete tortini fritti di lenticchie al cumino, molto yinn, quindi femminile, stabilizzante, ricco di potassio, lunare, intellettuale, caldo umido, in grado di equilibrare la nostra conformazione fisica che è molto yang. Tutto questo secondo le regole del feng-shui, l'arte estremo orientale di armonizzare il chi, l'energia fondamentale dell'universo in questo caso attraverso il cibo a cui tutto il mondo cinese conferisce grande rispetto in quanto fonte di trasformazione dello spirito. In Italia si festeggia il capodanno con le lenticchie, simbolo di prosperità e abbondanza. I Curdi preparano un succulento pilaf di datteri e lenticchie in primavera, per celebrare la rinascita della natura. I Parsi zoroastriani durante il navjote, la cerimonia di iniziazione di un bimbo alla religione, gustano "dhandal lagan ser paatia", un invitante riso con lenticchie e pesce piccante... Potremmo continuare a girare il mondo inseguendo una piccola lenticchia, ma tutto il cibo, nella storia dell'uomo, è, oltre che conforto per il nostro stomaco, specchio del modo in cui ci rapportiamo allo spirituale, in cui ci relazioniamo con gli altri e con l'Altro, l'Assoluto. Dove compare il Dio, compare l'offerta, di burro, di latte,di frutta, di acqua, di animali sgozzati in un certo modo, di grano infilato nelle tombe dei re in Egitto e ritrovato dopo migliaia di anni... Dove compare la clausura conventuale in onore del Dio, il cibo si fa arte di guarigione, come nelle "Ricette per il Corpo e per l'Anima" di Hildegard von Bingen, santa, musica, scienziata medioevale. Oppure diventa strumento sottile di acquisizione di una cultura dove essa è vietata alle donne come nel "Libro di cucina" di Juana Ines de la Cruz , scritto in un percorso rubato tra le pareti buie della cucina e quelle ricche della biblioteca, sul finire dei Seicento. E come non nominare la lussuria allusiva del "Trionfo di Gola", capolavoro autentico dell'antica arte pasticcera palermitana, la cui ricetta, laboriosissima, prevede perfino la marmellata di zucchine, geloso segreto delle monache di clausura , che custodivano, pallide e reticenti i segreti proporzionali di questa monumentale piramide di pasta reale avvolta in petali di rosa.... Deglutiamo... e il tuffo dei sensi ci rimanda inevitabilmente alla Sulamit del Cantico dei Cantici che mormora spossata "con dolci d'uva e con miele sostenetemi risuscitatemi io muoio d'amore" mentre gli occhi dell'Amato "si bagnano nel latte, abitano nell'opulenza" e mentre "distilla dolcezza il fico nei suoi frutti" per lui gli scoli di lei, shelahaik, sono "un giardino paradisiaco di melograni, di frutti preziosi, di zafferano, cannella"... E come la strada verso Dio nello spazio si fa cattedrale, la sua evocazione visiva grande pittura e sconfinati ricami, e la gestualità rituale si fa danza come nel vortice Sufi, o assenza e oscillazione come nei templi shintoisti, la trasformazione del cibo in offerta all'altro diventa Arte. Arte che è il gesto sempre preciso, attento, sapiente; che è la disposizione d'animo, serena , piena di gioia, luce, generosità; che è la cultura, a volte millenaria, tramandata oralmente o su sbiaditi foglietti; che è lo spirito, quel qualcosa in più che rende diverso ogni piatto a seconda di chi lo prepara. Ma anche, arte del ricevere il cibo, come si riceve l'amore, qualcosa che impariamo a fare, in un percorso non banale, che implica il silenzio, la calma, l'ascolto di Sé e il lento assaporamento di ciò che ci arriva... Ma torniamo in India dove le prescrizioni yogiche ci parlano di pulizia, freschezza, forza ,salute, amore del cibo sattvico cioè puro,quello che ti permette di nutrire la mente; dove si parla di prana, energia vitale e lo si associa alle proteine e di virya, forza interiore che si acquisisce con le vitamine; e soprattutto dove usano una bellissima parola per dire che il cibo deve essere sempre portatore d'amore, benedetto: prasad. In questa parola c'è il mondo che si inchina in tutte le sue forme culturali e geografiche a qualcosa o qualcuno che è oltre, è superiore, fosse anche il Dio nell'ultimo dei mendicanti di Benares a cui getti un chapati, o la rom sporca a cui abbassando il finestrino al semaforo allunghi un pacco di biscotti, o in quella briciola di pane per cui Gesù si dice, sia sceso da cavallo. Possiamo forse dire allora come nella Bhagavad Gita: il processo di nutrirsi è Brahman l'offerta (il cibo stesso) è Brahman la persona (il commensale) che fa l'offerta (il cibo) è Brahman e il fuoco (gastrico) per mezzo del quale il cibo viene consumato è Brahman perciò vedendo Brahman ovunque in azione, si raggiunge lo Stato Divino (Brahman)